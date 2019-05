Alfonso Durazo pide no regatear en seguridad pública El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, pidió no escatimar en gastos y no regatear recursos por la seguridad pública.

Foto: @julietre El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, pidió no escatimar en gastos y no regatear recursos por la seguridad pública. En reunión en la materia de la región sureste, el responsable de la seguridad pública del país destacó el modelo de seguridad de Yucatán, al cual se refirió como una forma de actuar digna de estudio y de ser replicada en otros estados de la República. “Yucatán es un estado excepcional en materia de seguridad, su modelo es digno de estudio y en el que hay muchos factores, pero que destaca de manera particular la participación ciudadana, lo que hace excepcionales los resultados”. Es por ello que Durazo Montaño pidió a los gobernadores no regatear en el tema de seguridad, pues cuando se invierte adecuadamente, se logran modelos de éxito como el caso yucateco. “La Guardia Nacional no va a representar jamás una carga presupuestal para los estados y municipios, de entrada, un despliegue permanente a nivel nacional distribuido entre 266 regiones y en cada una de esas regiones la colaboración de la Guardia Nacional será comprometida con las autoridades locales sin costo alguno o sin impacto presupuestal alguno a esta colaboración.” En la reunión estuvieron presentes el Gobernador de Yucatán: Mauricio Vila, y sus homólogos de Quintana Roo, Carlos Joaquín González; de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas; de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez y de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa.