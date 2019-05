Donald Trump apelará bloqueo judicial al muro fronterizo

Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que apelará la decisión de un juez que ha ordenado el bloqueo temporal a los fondos para la construcción del muro fronterizo.

Fiel a su estilo, Trump apuntaló a un juez “designado por Barack Obama” como el encargado de bloquear el proyecto del muro fronterizo, para el cual ha buscado fondos desde que inició administración.

Another activist Obama appointed judge has just ruled against us on a section of the Southern Wall that is already under construction. This is a ruling against Border Security and in favor of crime, drugs and human trafficking. We are asking for an expedited appeal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de mayo de 2019