Zoé Robledo descarta crisis en el IMSS

El ahora director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, aseguró que aunque en el Instituto hay una situación complicada y compleja, descartó que exista una crisis como la que se ha manejado en los últimos días.

En entrevista con Grupo Imagen, Robledo reconoció que la situación complicada y compleja que encontró es una oportunidad para intentar salir adelante.

El político chiapaneco comentó que una crisis en el IMSS implicaría que los jubilados no recibieran pensión, o que las clínicas no estuvieran abiertas o que se hubieran cancelado un número importante de consultas, algo que no ha sucedido.

Zoé Robledo platicó que recibió un reporte financiero del primer trimestre del año con el que descubrió varios desafíos en el Instituto.

“El reporte financiero es muy claro, en cuanto a jubilaciones y pensiones la eficiencia del gasto fue del 98.9 por ciento (…) en la parte que está en el centro del debate, de materiales y suministros, la eficiencia del gasto fue del 93.3”, explicó.

A su vez, Robledo habló con su predecesor, Germán Martínez Cázares, sobre la participación del IMSS en la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que busca garantizar un seguro médico a personas que no cuentan con este beneficio.

Subrayó que el principal reto es hacer más eficiente el gasto a fin de que el dinero invertido se vea realmente reflejado en las farmacias y se refirió además a la importancia de que las medicinas lleguen a la gente que las necesita y así evitar un gasto innecesario.