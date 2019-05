André Øvredal dirigirá la adaptación cinematográfica de 'The Long Walk'

En este año en curso ya llegó a las carteleras de todo el mundo la adaptación cinematográfica de Cementerio maldito (2019) y en los próximos meses se estrenará It: Capítulo Dos (2019), ambas cintas están inspiradas en populares obras del maestro del terror Stephen King.

Esta vez New Line Cinema se encuentra preparando una película basada en otra novela de autor, este proyecto adaptará el libro The Long Walk (1979), conocida en territorio hispanohablante como La larga marcha, una obra que el escritor estadounidense firmó con su pseudónimo Richard Bachman.

El proyecto cinematográfico homónimo estará dirigido por el realizador noruego André Øvredal, director conocido por cintas como La autopsia de Jane Doe (2016) y el condecorado falso documental Trollhunter (2010).

Para este año, André Øvredal estrenará otra cinta de terror basada en una obra literaria, la película también producida por Guillermo del Toro Scary Stories to Tell in the Dark (2019), la cual se inspira de la serie de libros escritos por Alvin Schwartz.

Por su parte, la cinta de The Long Walk tiene un libreto firmado por el guionista James Vanderbilt y cuenta con una producción de William Sherak y Bradley Fisher. Además de la dirección de Øvredal no de conoce hasta el momento otro de los involucrados.

La trama de The Long Walk sucede en un universo distópico futurista donde Norteamérica está sumida en un régimen autoritario que impone leyes inquebrantables, el cual organiza anualmente una larga marcha donde 100 jóvenes participan y deben respetar una velocidad constante de 6.5 kilómetros por hora, de no cumplir con este requisito son ejecutados.