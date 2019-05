Kevin Feige asegura que el verdadero 'Mandarín' debutará en el MCU

La Fase 2 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) se caracterizó por su cuestionable elección de villanos, los cuales no terminaron de convencer a los fanáticos asiduos, a la crítica especializada y al público en general.

El mejor ejemplo de ello fue la figura antagónica de Iron Man 3 (2013) que supuestamente recaería en uno de los villanos más emblemáticos del Hombre de Hierro, El Mandarín. En lugar de ofrecer al poderoso e influyente de las artes místicas, Shane Black convirtió su figura en una sátira del personaje con un actor pagado de por medio que hiciera de fachada al verdadero antagonista.

Aunque esto fue corregido posteriormente en el cortometraje All Hail the King (2014) donde se hace una referencia al verdadero Mandarín, este hecho no pasó de ser un genial huevo de pascua. En este sentido, el presidente de Marvel Studios Kevin Feige aseguró que esto cambiará en el futuro.

Así lo confirmó el propio Kevin Feige durante una sesión de preguntas y respuestas en Reddit, cuando un usuario lo cuestionó sobre retomar a la figura de El Mandarín en el cortometraje antes mencionado, All Hail the King.

“Sin entrar en detalles de proyectos en desarrollo, ¿Hay planes para incorporar los Diez Anillos de la primera Iron Man (2008), o al verdadero Mandarín que se avanzó en All Hail the King (2014)”, preguntó un usuario de Reddit.

A lo que Kevin Feige simplemente contestó de manera afirmativa.

Esta declaración aunada con los planes futuros de Marvel Studios con la película en solitario de Shang-Chi, colocarían una situación ideal para que verdadero Mandarín forme parte del MCU de una vez por todas. Aunque probablemente deba prescindir de su archienemigo Iron Man como adversario.