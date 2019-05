Trump busca fortalecer alianza con Japón y su emperador Naruhito

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que su país está muy interesado en fortalecer los lazos de amistad con Japón, a fin de llevar los vínculos económicos y comerciales a un nuevo nivel tras el arribo del emperador Naruhito como la máxima cabeza del imperio.

El mandatario señaló que la amistad económica y comercial con Japón es una prioridad, para después recalcar que su administración buscará resolver a tiempo cualquier posible diferencia comercial.

Trump puso énfasis en los lazos de cooperación durante una reunión con dirigentes empresariales locales desde Tokio, Japón; así arrancó su gira de cuatro días por la potencia asiática, que se ubica como uno de los principales aliados de Estados Unidos en la zona.

"We right now probably have the best relationship with Japan that we've ever had." pic.twitter.com/Ral9xvdiBU — The White House (@WhiteHouse) 25 de mayo de 2019