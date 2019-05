'Checo' Pérez enfrentará dura prueba en el GP de Mónaco

El piloto Sergio Checo Pérez no tuvo una buena clasificación de cara al Gran Premio de Mónaco de este domingo, ya que no logró superar el corte de la Q1. Asimismo, su compañero de equipo, Lance Stroll, se quedó en la misma etapa en una dura jornada para Racing Point.

El mexicano largará desde la posición 17, escoltado por Stroll que se quedó con la 18. Detrás de ellos, solo tendrán a los pilotos de Williams, George Russell y Robert Kubica.

Game over. Time to crunch those numbers... #MakeItCount #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/DHTC1CGU3t

La clasificación volvió a estar dominada por los Mercedes, teniendo como punta a Lewis Hamilton. El británico saldrá en la pole position, mientras que su coequipero, Valtteri Bottas, marchará desde el segundo puesto.

La tercera plaza en la parrilla será para Max Verstappen de Red Bull Racing, quien intentará contener al alemán Sebastian Vettel, cuyas aspiraciones para competir por el campeonato se reducen de forma notable en cada carrera.

El Top 10 de cara al arranque del Gran Premio de Mónaco 2019 se complementa con Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, Danii Kvyat, Carlos Sainz y Alexander Albon. Delante de Checo estarán Nico Hulkenberg, Lando Norris, Romain Grosjean, Kimi Raikkonen, Antonio Giovannazzi y Charles Leclerc, este último teniendo una clasificación de pesadilla.

Lewis Hamilton volvió a mostrar su dominio al lograr su pole número 85 en la Fórmula 1, por lo que celebró por todo lo alto con gritos eufóricos. De esta manera, enfrentará el circuito con ánimos renovados en busca de reafirmarse a la cabeza en el campeonato de pilotos.

Q1 CLASSIFICATION: Vettel seizes P1 at the death, and bumps team mate Leclerc down to P16 and out of qualifying#MonacoGP ???? #F1 pic.twitter.com/NXu78jhDQY — Formula 1 (@F1) 25 de mayo de 2019