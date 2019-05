James Gunn asegura que Disney tenía el derecho de despedirlo

Tras más de diez meses de vaivenes para James Gunn, el cineasta finalmente superó sus diferencias con el estudio que lo proyectó internacionalmente debido al éxito de su franquicia Guardianes de la Galaxia (2014-2017).

Tras finalizar el libreto de la tercera parte de la saga galáctica de Marvel, James Gunn se encontraba en los preparativos para iniciar la preproducción de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, sin embargo, Disney decidió retirarlo abruptamente de su puesto como director.

El motivo del estudio del ratón fue el resurgimiento de unos tuits polémicos con una antigüedad mayor a la década en donde realizaba chistes de mal gusto relacionados sobre temáticas que difieren de la ideología de la compañía.

Después de diversas campañas realizadas por fanáticos, miembros de la producción de Guardianes de la Galaxia y sus colegas directores de Marvel, James Gunn fue despedido de la dirección de su tercera cinta con el estudio sin, aparente, posibilidad de regresar. Tras casi un año, el presidente de Disney Bob Iger decidió restituirlo, brindándole así una segunda oportunidad.

Desde su recontratación, Gunn no se había pronunciado al respecto, hasta que proporcionó una entrevista al portal Deadline con motivo del estreno de su más reciente película, Brightborn (2019). Para sorpresa de muy pocos, el cineasta declaró que Disney tenía todo el derecho de despedirle, algo que ya había manifestado con anterioridad.

“No quería mirar hacia atrás y sentirme amargado, molesto o enojado. No culpo a nadie porque sé que hay personas que han sido lastimadas por lo que he dicho. Asumo toda la responsabilidad. Disney tenía totalmente el derecho de despedirme. Esto no fue un tema de libertad de expresión. Dije algo que no les gustó y tenían todo el derecho de despedirme”, aseguró Gunn en entrevista.