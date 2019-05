Kevin Feige sugiere a Michael Peña relatando los 10 años del MCU

Uno de los elementos más recordados de la franquicia Ant-Man (2015-2018) son las divertidas narraciones de Luis, personaje interpretado por Michael Peña, las cuales repasan importantes acontecimientos que tienen alguna relevancia especial para el argumento.

Bajo esta misma fórmula, no es complicado imaginar una recapitulación de los once años de existencia del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) relatados por Michael Peña. Esta idea enloqueció a los fanáticos antes del estreno de Vengadores: Endgame (2019) que, incluso realizaron una petición en change.org para incluirla en el filme.

Sin embargo, no tuvo que pasar mucho tiempo para que el presidente de Marvel Studios Kevin Feige le diera esperanza a los seguidores que deseaban un relato más de Luis, al menos así lo manifestó en una sesión de preguntas y respuestas en la plataforma digital Reddit.

El propio Kevin Feige ya había pensado en esta posibilidad desde hace años, específicamente para la presentación oficial de Marvel Studios en la Comic-Con de San Diego en 2017. Incluso prepararon una presentación con Michael Peña para dar la bienvenida a Michelle Pfeiffer para Ant-Man and The Wasp (2018).

Huge News: Kevin Feige in his Reddit AMA said that there is a cut somewhere of Luis doing a recap of the entire MCU https://t.co/PgPARju694 pic.twitter.com/sUEqNkZhBk — Ryan Broderick (@broderick) 16 de mayo de 2019