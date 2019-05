QUÉPASA: Muere perro policía por golpe de calor

El cambio climático es un hecho, a pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegure que no es más que un invento de los chinos.

Un ejemplo de sus efectos sucedió en Georgia, cuando un perro policía llamado "Eli", de nueve años de edad, murió tras sufrir un golpe de calor por las altas temperaturas.

En el poblado de Snellville se han llegado a sentir temperaturas de 32 grados, por lo que Eli colapsó en medio de una persecución, que ante un diagnóstico, se encontró que el can presentaba signos que parecían resultado del calor

Ante 30 minutos de estar corriendo, el perro se desplomó, por lo que fue llevado a un veterinario, aunque no pudo recuperarse.

En cuanto a la persecución, no se dieron más detalles de a quien perseguía o cuál era el motivo para capturarlo.

K-9 Eli became distressed today while tracking a suspect. He was rushed to a vet but unfortunately passed away. Please keep GCPD & his handler Officer Bonanno in your thoughts as we mourn the sudden loss of this brave K-9 pic.twitter.com/Q882TKi9Qo — Gwinnett County Police (@GwinnettPd) 24 de mayo de 2019