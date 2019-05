La Liga MX es muy exigente: Edwin Cardona

A pesar de haber quedado fuera de la liguilla del torneo Clausura 2019 de la Liga MX, el delantero del Pachuca, Edwin Cardona, reconoció que la liga mexicana es de las mejores del mundo.

Tras regresar al balompié azteca después de militar en el Boca Juniors, Cardona reconoció que todos los equipos nunca se dan por vencido.

"El fútbol mexicano me ha dado la confianza nuevamente. Es un futbol jodido, muy exigente y los rivales no te regalan nada", afirmó el atacante a su llegada a Colombia para incorporarse a su selección, que es dirigida por Carlos Queiroz.

Aunque jugó en el Boca Juniors, uno de los equipos más ganadores de todo el orbe, el sudamericano aceptó que tenía que salir del conjunto xeneize.

Cardona indicó que llega con toda la disposición para ayudar al combinado cafetero a trascender en el certamen sudamericano.

"Estoy muy contento, pero aún no he podido hablar con él (Queiroz). La expectativa es la misma, ir a la Copa América, hacer las cosas de la mejor manera y darle una alegría a la gente, que no solo es participar, es ir y ganar el torneo. Será difícil, pero tenemos la capacidad y el grupo para hacerlo", expresó.