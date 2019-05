Garantiza Barbosa gobierno comprometido a abatir pobreza de la Sierra Negra

Vicente Guerrero, Pue.- El abanderado a la gubernatura de la Coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta, garantizó que encabezará un gobierno totalmente comprometido “y no con una actitud de distracción, olvido o corrupción”.



En encuentro de campaña realizado en este municipio enclavado en la Sierra Negra, el abanderado de Morena, PT y PVEM destacó que las relaciones entre sociedad y gobierno han evolucionado, por lo que las administraciones que no sean capaces de adaptarse a las condiciones y necesidades de la gente tienen que cambiar.



“Por eso estamos acá planteándoles una nueva forma de establecer relaciones entre gobierno y sociedad, un compromiso entre quien ejerce el poder público y la gente; con actitud totalmente comprometida y no de distracción, olvido o corrupción”, explicó el candidato a gobernador.



Por ello, Miguel Barbosa abundó que como titular del ejecutivo no permitirá que aquellos que por generaciones se han beneficiado del poder lo sigan haciendo y para ello, reiteró, se impulsará la creación de una nueva clase política.



Ante los habitantes de diversos municipios de la zona, Barbosa Huerta se comprometió a generar condiciones para que la Sierra Negra cuente con mejores condiciones de vida, para ello les anunció que en primera instancia se impulsará el restablecimiento de la seguridad pública, así como el desarrollo del campo, el acceso a la educación, al trabajo e impulso a la actividad productiva de la región.



De igual manera anunció la habilitación de un hospital integral el cual contará con tecnología moderna, personal médico, capacitado y suficiente, así como abasto de medicamentos; el candidato de Morena agregó que se gestionará y apoyará la instalación de un campus universitario de la BUAP.



“Efectivamente, hay mucho por hacer en todo el estado, pero mucho más por hacer en estos lugares que han sido olvidados por anteriores gobiernos, acá donde el desarrollo municipal fue abandonado y los dejaron solos”, dijo Barbosa Huerta al asegurar conocer la principal problemática de la Sierra Negra y para atenderla cuenta con las propuestas debidas.



Finalmente, Miguel Barbosa Huerta exhortó a los habitantes a salir a votar a temprana hora el 2 de junio pues no deben dar por hecho que ya se ganó.



“Las cosas se ganan y es el 2 de junio cuando debemos ganar”, les dijo el abanderado de Morena al precisar que él seguirá haciendo campaña hasta el día que la ley lo permite.