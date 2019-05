'Rápidos y Furiosos 9': Se confirma el retorno de Michelle Rodriguez

Este año la franquicia automovilística de Universal Pictures regresará con el primer spin-off de la serie estelarizado por Dwayne Johnson y Jason Statham titulado Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw (2019) mientras se calman las ansias de los fanáticos por ver el siguiente episodio principal.

Con la participación de estos actores en la película derivada de la saga, éstos no participarán en la siguiente cinta de Rápidos y Furiosos. Por ello, se temía que otro de los protagonistas de la franquicia se ausentara para la novena parte, tal como lo había pronunciado anteriormente Michelle Rodriguez.

Rodriguez había sentenciado su inclusión al reparto de Rápidos y Furiosos 9 (2020) mencionando que si el guion de la película no incluía la suficiente relevancia de los personajes femeninos no volvería para interpretar su papel de Letty Ortiz.

Hace unos meses, Michelle Rodriguez aseguró que la franquicia se había estancado ya que en las nuevas entregas no se les dio el tratamiento adecuado a las actrices, siendo solamente un elemento que ornamenta a los hombres.

“Debes evolucionar con el tiempo, no sólo para satisfacer a ciertas demografías que están estancados en el pasado. Voy a revisar el libreto de Rápidos y Furiosos 9 y si no me convence su labor de inclusión, me voy a despedir de la franquicia”, mencionó Michelle Rodriguez en entrevista.