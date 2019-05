'Sonic: La película' sufre retraso por rechazo de los fans

Los fans se mostraron muy molestos tras el primer avance de Sonic: La película, un filme que llevará a la pantalla grande a uno de los personajes más icónicos de los videojuegos. Este malestar generalizado forzó a los estudios a cambiar la fecha de estreno.

El estallido de la polémica y la presión sobre los realizadores tuvo lugar después del lanzamiento del primer tráiler; el aspecto del popular erizo causó mucho desagrado y numerosos reclamos, por lo que los estudios se vieron forzados a prometer que reharían el aspecto del protagonista.

Según datos de la producción, el objetivo era llevar a la pantalla un Sonic más humanizado, razón por la que le incorporaron pelaje, zapatos para correr y un par de ojos muy separados, algo que no gustó en lo más mínimo a los que deseaban un personaje más parecido al que les entregó horas enteras de diversión.

Finalmente, el director de la película, Jeff Fowler, cedió a la presión del público y anunció que se enfrascarían en un rediseño de Sonic; sin embargo, esto ya ha traído otro inconveniente que tiene que ver con las fechas fijadas en el calendario.

El cineasta confirmó recientemente que la cinta se retrasará ante la necesidad de realizar cambios profundos.

La nueva fecha de estreno quedó asentada para el próximo 14 de febrero de 2020, por lo que todavía falta bastante tiempo para poder disfrutar del personaje clásico de los videojuegos y ver si el rediseño ha valido la pena.

Taking a little more time to make Sonic just right.#novfxartistswereharmedinthemakingofthismovie pic.twitter.com/gxhu9lhU76 — Jeff Fowler (@fowltown) 24 de mayo de 2019