Messi habla sobre la tragedia de Liverpool

El 10 del Barcelona, Lionel Messi, apareció ante los medios de cara a la gran Final de la Copa del Rey, la cual disputarán frente al Valencia. Uno de los momentos más tensos de la conferencia fue cuando la plática se desvió hacia la eliminación en Champions League.

El argentino, quien no gusta de hablar en los momentos de crisis, se mostró como capitán y aceptó que fue un golpe tremendo para todos.

Messi no quiso profundizar demasiado sobre las exigencias de un sector de la hinchada blaugrana que pide la cabeza de Valverde por su incapacidad para poner al Barcelona en la final de la Champions League.

“No leí mucho, ni vi mucho. Sí me llegó algo sobre las críticas contra el míster, pero creo que Valverde ha hecho un trabajo impresionante. En la eliminación contra el Liverpool no tuvo la culpa prácticamente de nada. Sabíamos que no nos podía pasar lo de Roma y pasó. Lo que pasó en Liverpool fue lamentable. El míster tiene parte de culpa, pero no toda la culpa es suya”, comentó.