Emilia Clarke pudo ser Anastasia Steele en '50 sombras de Grey'

Emilia Clarke pasará a la historia por haber interpretado el papel de Daenerys en la popular serie de televisión Game of Thrones, recién llegada a su final el pasado domingo con la emisión del último capítulo de la Temporada 8.

La actriz confesó que estuvo a punto de aceptar el papel de Anastasia Steele para la saga de 50 sombras de Grey, sin embargo, terminó por rechazar el papel debido a que tuvo una razón de peso que la hizo no considerar este proyecto cinematográfico.

Durante una conversación con THR, Clarke dijo que en ese momento se sentía muy encasillada en su desnudez en Game of Thrones, por lo que no deseaba continuar sobre la misma línea en la entrega dirigida por Sam Taylor-Johnson.

“La última vez que aparecí desnuda en cámara en Game of Thrones fue hace tiempo y es la única pregunta que me han hecho porque soy mujer (…) Es muy irritante y estoy cansada porque lo hice por el personaje. No lo hice para que algún tío pudiera verme los senos ¡por el amor de Dios!”, expresó.

Debido a que esta situación le molestaba en extremo, Emilia Clarke decidió cerrarse a cualquier posibilidad de interpretar a Anastasia Steel, consciente de que la cinta gira en torno a una temática de fuertes connotaciones sexuales.

“Hice muy poco y estoy encasillada de por vida, así que si decía que sí a 50 sombras de Grey, película en la que todo va sobre la sensualidad y el sexo y estar desnuda y en todas esas cosas, pensaría: ‘De ninguna manera voy a meterme aquí voluntariamente en eso y luego decirle a alguien: ‘No. No puedes seguir haciéndome esa pregunta’”, concluyó.

Después de finalizar la aventura televisiva de Game of Thrones, Emilia Clarke se prepara para enfrentar sus próximos proyectos cinematográficos; entre ellos, está Above Suspicion y la comedia navideña Last Christmas.