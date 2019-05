Musk lanza 60 satélites para crear su propio Internet

SpaceX, empresa de Elon Musk, tiene un plan muy ambicioso que avanza a un ritmo acelerado después del lanzamiento de este jueves para poner 60 satélites en órbita. El proyecto lleva el nombre de Starlink y su objetivo es crear una red de Internet satelital de alta velocidad.

De acuerdo con información sobre el despliegue de los satélites, estos salieron rumbo a su próxima ubicación a bordo del cohete Falcon 9 desde Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos, en punto de las 22:30 horas locales. Solo una hora después, los artefactos fueron desplegados.

Elon Musk y SpaceX tienen la meta de crear una “constelación de satélites” para armar una red de Internet que permita asegurar la conexión de todo el planeta a velocidades muy similares a la que ofrece un servicio de banda ancha.

El proyecto va viento en popa, según el vicepresidente de SpaceX para ingeniería de vehículos, Mark Juncosa; precisó que el territorio estadounidense estará completamente cubierto con otros 12 lanzamientos, mientras que bastarán otros 30 para que el servicio esté habilitado en todo el planeta, según información entregada por The New York Times.

Starlink satellites are equipped with one solar array instead of two, minimizing potential points of failure pic.twitter.com/bJirVr67fF — SpaceX (@SpaceX) 24 de mayo de 2019