Netflix comparte nuevo tráiler y pósteres de 'Stranger Things'

La serie con más audiencia de Netflix tuvo un descanso el año pasado y prepara un regreso triunfal para este 2019. La serie creada por los hermanos Duffer estrenará su tercera temporada el próximo 4 de julio y para ello, está preparando a la audiencia con todo tipo de promocionales.

Las redes sociales oficiales de Stranger Things (2016-2019) compartieron una serie de pósteres enfocados en sus personajes principales. Son 14 nuevos carteles que muestran cómo sus protagonistas han pasado a través de las consecuencias del tiempo.

Adicionalmente, el equipo responsable de la promoción de Stranger Things ha compartido un breve tráiler donde el personaje interpretado por Dacre Montgomery, Billy Hargrove, se luce como el nuevo salvavidas del poblado de Hawkins.

Durante el video con una duración de un minuto con 40 segundos, se puede ver más de una faceta de Montgomery, desde una fase encantadora con las mujeres hasta su temple para no arriesgar las vidas de los usuarios de la piscina a su cargo. Aunque con un rol menor en la temporada predecesora, para esta tercera pinta para un mayor protagonismo.

Por otra parte, los 14 pósteres de los personajes de Stranger Things se han separado por grupos en los que resaltan algunas parejas, los chicos, las amigas y Dacre Montgomery protagonizando la única publicación en solitario.

Netflix ha confirmado que la tercera temporada de Stranger Things contará con ocho episodios y todos ellos estarán disponibles a partir del 4 de julio.

¿Logrará nuevamente la ficción de los hermanos Duffer imponerse ante el público estadounidense como la serie de streaming más vista del territorio? O quizá el terreno cambie tras la llegada de los superhéroes inspirados en la obra de Gerard Way, The Umbrella Academy (2018).