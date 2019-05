'Once Upon a Time in Hollywood' estrena tráiler y pósteres retro

Las primeras impresiones de Once Upon a Time in Hollywood (2019) la colocan como una de las mejores películas de Quentin Tarantino, una aseveración difícil de imaginar debido a la gran calidad de todas sus producciones.

El noveno filme del condecorado cineasta debutó en el Festival de Cannes y aspira para hacerse con la Palma de Oro, la presea más importante del certamen. Durante este evento, Tarantino solicitó a los asistentes que no revelaran ningún aspecto de la trama para no minimizar la experiencia de los futuros espectadores.

Tras hacer su presentación en Francia, Quentin Tarantino ha develado el primer tráiler de Once Upon a Time in Hollywood el cual anticipa que el filme del estadounidense se convertirá en los mejores de la temporada.

Adicionalmente, su casa productora Columbia Pictures compartió una serie de carteles promocionales con estilo de la década de los años 60, época donde se ambienta el largometraje de Tarantino, sobre el personaje de Leonardo DiCaprio, Rick Dalton.

Cabe recordar que el ganador del Premio Oscar por su participación en la cinta The Revenant (2015) personifica en Once Upon a Time in Hollywood a un actor de televisión que busca hacerse una carrera en el cine.

La estética de la cinta emula a la perfección el estilo vintage de la década de los 60. En este sentido, Quentin Tarantino hace alusión a una de las épocas donde la industria del entretenimiento en Hollywood tuvo un despegue con alcances internacionales.

Además de DiCaprio en uno de los papeles protagónicos, Once Upon a Time in Hollywood cuenta con un reparto repleto de estrellas como Brad Pitt, Margot Robbie, Kurt Russell. Timothy Olyphant, Dakota Fanning, Luke Perry, Margaret Qualley, Al Pacino, entre otros.