Björk presentará su espectáculo 'Cornucopia' en México

De manera inesperada, Björk confirmó su regreso a la Ciudad de México para presentarse en tres fechas del próximo agosto. La artista originaria de Islandia ofrecerá su espectáculo titulado Cornucopia (2019) el cual ha abarrotadp el escenario The McCourt at The Shed en Nueva York durante cinco fechas consecutivas y cuatro por delante.

La compañía productora Ocesa es la encargada de traer nuevamente a Björk al territorio mexicano y lo hará con uno de los shows más importantes de la actualidad que no es meramente un concierto, sino como lo define la propia autora, una experiencia inmersiva.

Cornucopia es definido por la islandesa como una puesta en escena que combina el formato de teatro tradicional con un montaje audiovisual con una amplitud omnidireccional. El espectáculo cuenta con la dirección de la cineasta argentina Lucrecia Martel y una producción musical del productor colombiano Arca.

La propia Björk defina a Cornucopia como el proyecto más ambicioso de su carrera porque mezcla elaboradas secuencias audiovisuales con música en vivo y un sistema de sonido inmersivo de 360 grados.

Al mismo tiempo, Cornucopia funge como una gira promocional de su más reciente producción discográfica Utopia (2017). Aunque en sus presentaciones en Nueva York el show ha alternado con temas de otros álbumes como Medúlla (2004), Debut (1993), Post (1995), Vespertine (2001) y Vulnicura (2015).

La preventa para adquirir los boletos de Cornucopia estará disponible para los usuarios de Citibanamex el próximo 28 y 29 de mayo. Posteriormente, el 30 del mismo mes estará abierta para el público en general.

Björk se presentará en tres fechas en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, el 17, 20 y 21 de agosto.