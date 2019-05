Prioridad de Barbosa el desarrollo de la Mixteca

Tulcingo de Valle, Pue.- Miguel Barbosa Huerta, candidato a gobernador de la Coalición Juntos Haremos Historia, señaló que el desarrollo de la mixteca será una prioridad para su gobierno dado que es donde se aloja la pobreza más dolorosa de la entidad.



En encuentro de campaña realizado en este municipio, Miguel Barbosa Huerta aseguró que como gobernador desterrará todo modelo de negocios en obra pública, medicamentos y hospitales ya que no se debe lucrar con la pobreza de la gente en temas prioritarios.



Barbosa Huerta destacó que para ello se actuará con honestidad y sin corrupción en programas y acciones de gobierno como obra pública, seguridad, salud, apoyo al campo, “sólo así el desarrollo regional puede ser posible”, remarcó.



Ante los mixtecos de distintos municipios que se dieron cita en este lugar, el abanderado de la Coalición Juntos Haremos Historia garantizó que para su gobierno el desarrollo regional de la mixteca será una prioridad, ya que es la mejor forma de abatir los niveles de pobreza que ahí se registran como resultado de malos gobiernos, que olvidaron esta parte del estado, y sólo utilizaron a sus habitantes para cuestiones electorales y nunca promovieron o gestionaron apoyos para su desarrollo.



“Tenemos que acreditar que la forma de gobernar puede ser diferente”, dijo Miguel Barbosa al señalar que una de las condiciones que los poblanos deben imponer a la próxima administración que lo preceda, es asumir el desarrollo regional como proyecto de gobierno, para que de esta manera ese impulso no se detenga y siga.



Barbosa Huerta precisó que los que son ya gobierno, o como en su caso que pronto será gobernador, no pueden llevar un administración conforme al viejo modelo corrupto que tanto daño ha hecho a la sociedad.



Finalmente, el candidato de Morena, PT y PVEM refrendó su compromiso de acreditar que la vida pública en Puebla puede ser diferente y una forma de hacerlo es haciendo equipo con todos los presidentes municipales, sin importar el partido político de donde provengan; además anunció que no habitará Casa Puebla, “voy a hacer que el gobierno funcione en apoyo para todos”, concluyó.