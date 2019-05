INE da revés al PAN

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró improcedente la queja interpuesta por el PAN en contra de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, la Secretaría de Bienestar y el partido político Morena, por presunta promoción personalizada, difusión de propaganda gubernamental, uso indebido de recursos públicos y coacción del voto, derivado de la entrega de las llamadas “Tarjetas Bienestar”.

En sesión extraordinaria urgente, con el voto unánime de las consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala, así como del consejero Benito Nacif, la Comisión determinó declarar improcedente la solicitud de medidas cautelares.

Se expuso que la distribución de la carta que acompaña a las mencionadas tarjetas, en las cuales, a decir del quejoso, se incluyen expresiones vinculadas con el triunfo electoral del partido Morena en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, lo cual podría constituir promoción personalizada y difusión de propaganda gubernamental en período prohibido, de las respuestas otorgadas por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal y las delegaciones de la Secretaría de Bienestar en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas, no se desprende indicio alguno respecto de la existencia y distribución de la carta referida, por lo que, bajo la apariencia del buen derecho y desde una perspectiva preliminar, no es posible dictar una medida cautelar respecto de hechos cuya existencia no está acreditada.

En lo que respecta al uso indebido de recursos y coacción del voto derivado de la entrega de las tarjetas, la Comisión concluyó declarar improcedente el dictado de las medidas cautelares solicitadas por el quejoso, debido a que no está prohibida per se la entrega de beneficios de los programas sociales durante los procesos electorales, aunado a que de conformidad con la información que obra en autos, la distribución de dichas tarjetas se realiza a domicilio, a través de servidores públicos adscritos a la mencionada Secretaría, o bien, se recoge por parte del beneficiario en las oficinas de las delegaciones referidas, sin que exista evidencia de que su entrega se realiza en eventos masivos o en otra modalidad que pudiera afectar la equidad en la contienda electoral, aunado a que no se realiza la entrega de propaganda gubernamental que pudiera coaccionar o influir el voto de los ciudadanos en los estados con Proceso Electoral Local 2019.