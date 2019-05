Anuncia vocero de Barbosa 2 mega eventos para el cierre de campaña

La campaña emprendida por el candidato a la gubernatura de Puebla de la Coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta, ha sido la más exitosa que se haya llevado a cabo en los últimos tiempos y más de 400 mil poblanos y poblanas, de todas las regiones del estado fueron testigos directos de este hecho, informó en rueda de prensa el vocero David Méndez Márquez.



Sobre el gran cierre de campaña de Miguel Barbosa programado para este domingo 26 de mayo a las 11:00 horas en la Plaza de la Victoria, zona de Los Fuertes, David Méndez destacó que será una verdadera fiesta de la democracia y de la participación ciudadana.



Méndez Márquez adelantó que este evento contará con la participación destacada de los pueblos originarios y las comunidades indígenas del estado, “habrá un mensaje en náhuatl, en el marco de toda una serie de rituales correspondientes a nuestros pueblos originarios con el que se arrancará este gran evento, a la vez que se contará con un traductor al lenguaje de señas mexicanas, no debe de haber ninguna barrera que impida la comunicación, el intercambio, la llegada de las propuestas y las ideas de Miguel Barbosa a ningún poblano”.



El vocero de la campaña agregó que los organizadores de este evento ya han tenido reuniones con las distintas autoridades, tanto municipales como del gobierno del estado, para garantizar que este evento se lleve a cabo en un clima festivo, de orden y seguridad, tratando de no afectar la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad.



David Méndez resaltó que habrá un segundo cierre que será el 29 de mayo en el zócalo de Tehuacán a las 16:00 horas, “ahí se cerrará esta campaña exitosa y habremos terminado este ciclo entrando ya a la veda de tres días que establece la propia ley. para que la gente tenga esos momentos de reflexión de decisión y en su momento el domingo de participación”.



EN MORENA NO HACEMOS GUERRA SUCIA: DAVID MÉNDEZ



Sobre lo publicado este día por un medio local en referencia al candidato panista, Enrique Cárdenas Sánchez, el vocero de la Coalición Juntos Haremos Historia fue tajante al señalar que ni la campaña ni nuestro candidato Miguel Barbosa tienen absolutamente nada que ver con la nota y la información difundida.



“Lo afirmamos de manera categórica, de manera contundente, nosotros nunca hemos promovido o realizado ningún tipo de campaña sucia, de guerra sucia, ni este año ni el año anterior, por el contrario, nuestro candidato, nuestra campaña y nuestro proyecto han sido objeto de guerra sucia”, dejó en claro David Méndez.



Y concluyó: “todavía que se trata de un tema de índole personal, con quien tiene que aclarar el candidato del PAN, Enrique Cárdenas, es con el medio que publicó la nota, nosotros no tenemos ningún interés, nosotros nunca hemos desarrollado ni nuestro candidato política involucrando asuntos personales”.