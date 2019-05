Cuando Elizabeth Olsen realizó una audición para 'Game of Thrones'

Antes de pertenecer al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) interpretando a Wanda Maximoff, Elizabeth Olsen buscó pertenecer a un estudio completamente diferente, en este sentido, la actriz estadounidense puedo haber estado en las filas de HBO y no en las de Disney.

Fue la propia Elizabeth Olsen quien aseguró en entrevista para Vulture que hace más de una década realizó la audición organizada por HBO para pertenecer a un proyecto titulado Game of Thrones, serie que actualmente es una de las más exitosas de todos los tiempos.

Particularmente, la menor de las hermanas Olsen había concursado para interpretar a Daenerys Targaryen, rol que finalmente perteneció a Emilia Clarke. Según recuerda la actriz, el papel no fue suyo porque efectuó un casting para el olvido.

“Cuando empecé a trabajar hacía las pruebas para todo, porque me gustaba hacer castings. Hice la prueba para el papel de Khaleesi (Daenerys Targaryen). Se me había olvidado. Fue la audición más embarazosa que he hecho nunca”, mencionó Elizabeth Olsen en entrevista.

Elizabeth Olsen mencionó que no solo olvidó sus líneas, sino que no comprendió del todo las indicaciones del director de casting de Game of Thrones. También aseguró que la escena en la que consistía la audición era el discurso de Daenerys Targaryen al final de la primera temporada.

“Ella da este discurso para miles de personas sobre cómo ella es su reina. Ellos no sabían si querían o no un acento británico, así que lo hice con los dos acentos. Fue terrible. Cada vez que alguien me pide la historia de una mala audición, es el que se me viene a la cabeza”, finalizó la actriz.

Aunque Emilia Clarke tampoco fue la elegida desde un principio puesto que HBO inicialmente se decantó hacia Tamzin Merchant, actriz que abandonó la producción semanas antes del rodaje del piloto, fue la actriz británica la que se quedó con el papel hasta la temporada final.

Da darse el caso, Elizabeth Olsen tampoco hubiera fichado para Marvel y su película debut, Vengadores: Era de Ultrón (2015). La actriz actualmente se encuentra en los preparativos de su serie en solitario que llegará para la plataforma de streaming Disney+ titulada WandaVision.