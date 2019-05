AMLO se reunirá con Christine Lagarde la próxima semana

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, visitará el país en los próximos días, una gira donde destaca la reunión que tendrá con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

El propio organismo internacional se encargó de comunicar la sesión de trabajo que sostendrán ambos líderes; además de compartir opiniones y diagnósticos con el Ejecutivo Federal, Lagarde también conversará con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa.

En el caso de la reunión con López Obrador, esta se llevaría a cabo el próximo 29 de marzo en Palacio Nacional. Fuentes de la administración federal afirmaron que el tabasqueño aprovechará para presentarle las acciones y expectativas económicas emprendidas en estos primeros cinco meses de gestión, además de su plan para lograr que la economía nacional crezca a una tasa de cuatro por ciento.

La agenda de la directora del FMI está saturada por las reuniones con altos mandos del Gobierno mexicano y organismos descentralizados, tal es el caso del encuentro que celebrará con el gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León.

De la misma manera, Lagarde acudirá ante el Pleno del Senado de la República para ofrecer una conferencia magistral, en la cual se espera que revele sus perspectivas para México y exponga su diagnóstico sobre la realidad por la que atraviesa el país en el ámbito económico.

Durante su estancia en territorio nacional, también se tiene contemplado que participe en el Women’s Forum for the Economy and Society, fechado para el próximo 30 de mayo.