Lo que se sabe de 'Minions 2' ¡ya tiene fecha de estreno!

Entre los personajes favoritos de las películas animadas se encuentran los minions, algo que se dio de forma muy natural desde su debut en la saga de Mi villano favorito. Lo anterior, los llevó a tener su propia película en solitario, la cual fue un auténtico éxito.

Su buen rendimiento en taquilla abrió la puerta a una secuela que fue confirmada poco tiempo después. Finalmente, Minions 2, como era referida hasta ahora, tiene título oficial en inglés y fecha de estreno, aunque habrá que ver cómo adaptan el nombre de la cinta para los diferentes mercados.

Minions: The Rise of Gru será el título con el que llegará a los complejos de cine en Estados Unidos y el mercado anglosajón, algo que se traduciría como Minions: El ascenso de Gru; sin embargo, es bien sabido que los nombres de las cintas reciben ajustes para hacerlos más atractivos a las audiencias.

Asimismo, se dio a conocer que la secuela de Minions llegará en el verano del año próximo, para ser precisos el 3 de julio de 2020. Esto refleja las grandes expectativas que existen para la cinta, tomando en cuenta que se trata del fin de semana considerado por los expertos como uno de los mejores para los estrenos.

Todavía faltan varias piezas para Minions: The Rise of Gru; por ejemplo, no se conoce con certeza quién dirigirá o quién estará a cargo del guion. En la primera entrega, Pierre Coffin y Kyle Balda estuvieron como codirectores y trabajaron sobre un guion de Brian Lynch, por lo que existen altas posibilidades de que repita el mismo equipo.