Guardado 'le hace el feo' a la MLS...por ahora

El mediocampista mexicano, Andrés Guardado, está listo para reportarse con El Tricolor para la preparación rumbo a la Copa Oro 2019, pero antes de eso se dio tiempo de hablar sobre su futuro dentro del Real Betis.

Su nombre ha sonado en repetidas ocasiones para llegar a la MLS de Estados Unidos, pero Guardado parece descartar la idea en este momento de su carrera. Se ha convertido en pilar del equipo y desea mantenerse en el plantel.

“El hecho de que siempre me involucren con la MLS va mucho por la cantidad de mexicanos y latinos que hay aquí. Es atractivo para la liga. Sí que ha habido acercamientos para que venga en años anteriores. Cuando a uno le llegan esas ofertas pones en la balanza lo que más le importa, y ahora estoy feliz en Sevilla, he encontrado un equipo y una afición que me han recibido muy bien, estoy como en casa, y no me pasa por la cabeza irme”, añadió.