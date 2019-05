Habrá un nuevo spin-off de 'Saw' con Chris Rock como productor

Se sabía que Lionsgate buscaba reactivar su franquicia de terror Saw desde que anunció un nuevo filme para el siguiente año, aunque no se sabe nada en concreto acerca del proyecto sí se conocía los principales involucrados en él. Sin embargo, el último nombre resultó una sorpresa para todos.

El presidente de la compañía, Joe Drake, aseguró por medio de un comunicado que el comediante estadounidense Chris Rock ha diseñado el argumento principal de la nueva cinta de Saw, además también fungirá como productor.

En este sentido, el veterano miembro de programa televisivo Saturday Night Live en la década de los 90 cambiará la comedia por el terror. Según las palabras de Joe Drake, la visión de Chris Rock para la franquicia revolucionará su universo y sorprenderá a todos sus seguidores.

“Cuando Chris Rock vino y nos describió con escalofriantes detalles su visión para reimaginar y lanzar un spin-off del notorio mundo del asesino Jigsaw, nos apuntamos de cabeza. Saw es una de las franquicias de horror más exitosas de la industria. Esta película que está por venir será tan alucinante e intensa como todas las anteriores”, aseguró Joe Drake en un comunicado.

Aunque oficialmente Lionsgate no lo ha confirmado, el spin-off de Saw creado por Chris Rock no solo pretende ser una cinta derivada del canon principal de la saga, sino que si se diera el caso y el funcionamiento es adecuado, sería un reinicio total de la franquicia.

“Chris concibió la idea y será completamente respetuosa al legado de lo anterior mientras revitaliza la marca con su ingenio, su visión creativa y su pasión por esta clásica franquicia de horror”, continuó el presidente de Lionsgate.

El nuevo filme de Saw tiene un estreno previsto para el 23 de octubre de 2020. Darren Lynn Bousman se pondrá nuevamente detrás de las cámaras tal como lo hizo en la segunda, tercera y cuarta parte de la serie. Por otra parte, Josh Stolberg y Peter Goldfinger repetirán como escritores tras su labor en la producción antecesora Jigsaw (2017).