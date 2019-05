Linda Hamilton protagoniza el primer póster de 'Terminator: Dark Fate'

Terminator 2: El Juicio Final (1991) es considerada como una de las mejores secuelas de las franquicias clásicas de acción, no solo por su gran calidad cinematográfica sino por ofrecer la icónica faceta de Linda Hamilton como una letal lideresa de la Resistencia.

Este año llega la secuela directa de esta cinta donde Hamilton personificará nuevamente a Sarah Connor y Arnold Schwarzenegger al androide T-800. Hasta el momento, su casa productora Paramount Pictures solo había mostrado imágenes del rodaje y alguna secuencia detrás de cámaras.

A mediados de esta semana, el estudio presentó el primer póster de Terminator: Dark Fate (2019) donde Linda Hamilton vuelve a interpretar a una versión más veterana de Sarah Connor sin perder su imponente presencia.

Welcome to the day after Judgment Day. Check out the official poster for #TerminatorDarkFate. Teaser trailer tomorrow. pic.twitter.com/dXeAwYrsAi — Terminator: Dark Fate (@Terminator) 22 de mayo de 2019