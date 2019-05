Primeras imágenes oficiales de 'Star Wars: El Ascenso de Skywalker'

Con escasa información al respecto y solo un tráiler de por medio, el episodio final de Star Wars se aproxima poco a poco a su estreno mundial marcado en el calendario para el próximo 20 de diciembre del año en curso.

A la expectativa de cualquier información sobre Star Wars: El Ascenso de Skywalker (2019), la revista norteamericana Vanity Fair ha tenido la primicia de publicar las primeras imágenes de su producción.

De esta manera, la publicación mensual compartió 15 fotografías exclusivas en donde pueden lucir, al menos, seis locaciones diferentes en los que la trama de el Episodio IX de Star Wars se desarrollará.

Your first look at #StarWars: The Rise of Skywalker is here! Let Vanity Fair introduce you to the final chapter in the Skywalker saga. Photographs by Annie Leibovitz. Story by Lev Grossman. https://t.co/ER4XSJmZ8k pic.twitter.com/OyQKDN69eR — VANITY FAIR (@VanityFair) 22 de mayo de 2019