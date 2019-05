Marcelo Ebrard se reunirá con Pompeo en Washington

Este miércoles, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, aceptó que se reunirá con su similar norteamericano, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo.

En este encuentro bilateral que tendrá lugar en Washington D.C., Ebrard y Pompeo tratarán diversos temas de la agenda binacional como comercio, seguridad fronteriza y migración.

El ex jefe de gobierno de la Ciudad de México reconoció que hay una buena relación con el Departamento de Estado estadounidense, al que se le expondrá el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica que se presentó recientemente.

“Con Mike Pompeo me voy a ver mañana, porque la última vez que estuve yo en Washington él no pudo estar, porque estaba en otras cosas, estuve yo viendo varios temas, entonces quedamos de vernos, nos pusimos de acuerdo para que sea mañana”.

En cuanto a la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Ebrard señaló que hará ver a su homólogo la necesidad de que la propuesta de la CEPAL para Centroamérica cuente con recursos económicos para frenar la migración hacia el norte del continente.

“Nosotros tenemos la idea, o la tesis, de que si no se invierte en el sur de México y sobre todo en los tres países de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, de manera importante, el flujo migratorio pues no va a variar, más bien que se va a incrementar con el paso del tiempo, entonces por eso esto se presentó esto el lunes y vamos a insistir en todos los foros, porque esa es la solución, las demás soluciones no las vemos como efectivas y ahí está la realidad que lo demuestra”, comentó.