George Clooney recomendó a Ben Affleck no personificar a 'Batman'

En los últimos años, muchos han sido los actores que han portado el manto de Batman, algunos con procesos más exitosos con otros, sin embargo, cada interpretación ha sabido diferenciarse de resto gracias a la variedad de propuestas en cuanto a las caracterizaciones, atmósferas y naturaleza de sus tramas.

En este sentido, uno de los viejos rostros del superhéroe, George Clooney, quien interpretó a Bruce Wayne en una sola ocasión durante la cinta Batman & Robin (1997) habría recomendado al actor más reciente de interpretarlo, Ben Affleck en cintas como Batman V Superman: Dawn of Justice (2015) y Justice League (2017), sobre no hacerlo.

Así lo manifestó el propio Ben Affleck durante una entrevista con el medio estadounidense The Hollywood Reporter donde el actor aseguró que George Clooney lo advirtió sobre personificar al Caballero de la Noche y las consecuencias que le traería en su carrera.

“En realidad sí hablé con George Clooney sobre interpretar a Batman. Él me dijo: No lo hagas. Pero sin duda, su advertencia se basó solamente en su propia experiencia, que es, ya sabes, no fue tan positiva”, mencionó Ben Affleck en entrevista.