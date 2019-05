La cadena televisiva The CW no renueva su contrato con Netflix

Tras la guerra entre servicios de streaming que se avecina con la llegada de Disney+ al mercado, Netflix cada vez la tiene más difícil por conservar su estatus como la plataforma más utilizada del mundo. Lo más importante para la compañía en este sentido es el catálogo.

Con la salida de los productos de Disney de la biblioteca de Netflix, los cuales representan de manera internacional más de un 20 por ciento, el gigante del streaming está apostando por la producción de series y películas originales, sin embargo, esto no significa que el contenido de terceros no sea atractivo para los usuarios.

En este sentido, Netflix acabaría de perder a un poderoso aliado que ha sido sustento de su catálogo en los últimos años. Se trata de la cadena televisiva The CW, canal de la propiedad de Warner y que produce ficciones populares como Riverdale (2017-2019), The Flash (2014-2019) y las series de DC Comics localizadas en el Arrowverse.

El convenio entre las dos compañías significaba que, finalizada la emisión de las temporadas de las series en su cadena original, The CW, una semana después, dicho contenido iba automáticamente a la biblioteca de Netflix.

De esta manera, las próximas ficciones originales de The CW como Batwoman o Katy Keene, no pasarán terminadas sus emisiones al catálogo de la plataforma de streaming. Si Netflix desea que estos productos pertenezcan a su catálogo tendrá que adquirir sus derechos individualmente.

Aunque los contenidos de The CW en la plataforma estrenados antes de la finalización del convenio no seguirán esta regla. Es decir, las nuevas temporadas de Arrow (2012-2020), Supergirl (2015-2019), Jane the Virgin (2014-2019), entre otras aún pertenecerán al catálogo de Netflix.