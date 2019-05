Rafael Márquez se va del Atlas

El histórico Rafael Márquez, una leyenda del Atlas, anunció este miércoles su decisión de no seguir más en la directiva de la institución, en el marco de la reestructuración del equipo tras la compra de Grupo Orlegi.

El cinco veces mundialista mexicano confirmó a través de un comunicado que no seguiría más en el cargo de director deportivo, algo que se veía venir desde que la empresa mayoritaria anunció que evaluaría si el exjugador era compatible con el nuevo proyecto.

La salida de Márquez de la directiva actual tiene lugar solo un año después de que el zaguero colgara los botines e iniciara su aventura dentro de un puesto administrativo, un cargo que se le había ofrecido por su gran legado a la grandeza del club.

Márquez aceptó en su mensaje que la reestructuración y los cambios en la cúpula jugaron un papel importante para tomar esta importante decisión.

“Ante esta nueva historia que está por escribirse en esta institución a la que tanto quiero, he evaluado, según mis valores, que mis deseos en este momento son seguir preparándome en las distintas áreas de este deporte que me apasiona y que tanto me ha dado. No quiero irme sin antes agradecer a todos y cada uno de los que colaboraron conmigo en este tiempo”, expresó.