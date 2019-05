Si no me peleo con Trump, no lo voy a hacer con Germán Martínez: AMLO López Obrador afirmó que no comparte el punto de vista de Germán Martínez, pero no entrará en un intercambio de declaraciones.

Foto: Gobierno Federal El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aceptó este miércoles que lamenta la renuncia de Germán Martínez del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); sin embargo, dijo que no va a entrar en conflicto con él por una decisión que tomó de manera libre y conforme a sus propias motivaciones. El mandatario mexicano dijo que muchos se van a quedar con las ganas de ver una pelea o intercambio de declaraciones, ya que el asunto ha quedado resuelto con la llegada de Zoé Robledo a la titularidad del instituto. Obrador fue cuestionado sobre la “intromisión perniciosa” que denunció Germán Martínez por parte de algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). “Respeto su punto de vista, pero no lo comparto, no voy a polemizar. Si estoy diciendo que no voy a pelear con Trump, no me voy a pelear con Germán Martínez, se van a quedar con las ganas nuestros adversarios”, añadió. El Presidente de la República profundizó sobre los señalamientos realizados por Martínez en torno a un conflicto con importantes funcionarios de la dependencia federal encabezada por Carlos Urzúa. “Puede haber diferencias entre Hacienda y el IMSS o el Instituto del Seguro y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), pero ya hay una decisión tomada, se va a mejorar el sistema de salud y en eso estoy. Lamento la renuncia, pero vamos a mejorar (…) un buen servidor público, con convicciones y que lucha por el pueblo, no se rinde a la primera o por lo que dice una secretaría”, agregó. López Obrador recalcó que seguirá defendiendo las causas y las promesas que le hizo a la gente en tiempos de campaña, especialmente, aquellas en torno a la construcción de un sistema de salud que realmente vele por el bienestar de los mexicanos. “Cuando está de servidor público y está de por medio la atención de la gente, uno lucha y hace valer la justicia, lucha con convicciones, está hasta permitido hacerle un plantón, un motín emocional al funcionario que sea, cuando se trata del bienestar del pueblo”, concluyó.