'León llega disminuido ante Tigres', lamenta 'Nacho' Ambriz

El director técnico del León, Nacho Ambriz, reconoció que su equipo llegará disminuido al partido de ida de la final ante los Tigres de Nuevo León. Aceptó que será un partido muy complicado, especialmente, porque llegarán con ausencias muy importantes y difíciles de suplir.

En entrevista para Fox Sports, Ambriz dijo que no quería poner ningún pretexto, pero no puede ignorarse que León no estará con su mejor 11 para plantar cara a los felinos del Tuca Ferretti, quienes llegan motivados tras haber echado a Monterrey en las Semifinales.

“El equipo no está completo. Tengo bajas y lesionados, me hubiera gustado que todo estuviera en forma, no haber perdido a Pedro, Osvaldo, Walter, que Macías no se fuera, que Sambueza no estuviera lesionado. Cinco jugadores que si hubieran estado, este equipo hubiera crecido más. No voy a sacar pretextos, sé el 11 que voy a poner y estoy seguro que el equipo va a sacar esos grandes matices que demostramos durante el torneo”, añadió.

Ambriz respondió a las dudas que tiene la afición al no contar con dos elementos de peso al ataque como Sambueza y Macías, que fueron fundamentales para que León llegara al partido decisivo frente a los ya invitados frecuentes Tigres.

“Debemos estar tranquilos. Son dos jugadores muy importantes. Sambu estuvo al final del torneo por una lesión. Macías fue un jugador muy importante, fue el jugador mexicano más goleador. En la banca tengo gente que tiene hambre, la gente que menos esperabas puede aparecer, puede estar en una final. Hay que darlo todo, estar concentrados sabiendo que enfrente tenemos un gran rival como lo es Tigres, pero nosotros también tenemos la ilusión y las ganas de luchar por ser campeones”, precisó.

Sobre el gran potencial de Tigres y su experiencia reciente en finales, Ambriz afirmó que ha estudiado a su rival de forma profunda, viendo por donde pueden hacerles daño e intentado descifrar la genialidad del Tuca en el apartado de la estrategia.