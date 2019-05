Alejandra Fraustro aclara polémica sobre concierto en Bellas Artes

Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura, rechazó este miércoles que Bellas Artes haya sido utilizado para celebrar un evento de carácter religioso el pasado 15 de mayo, tal como se denunció a través de las redes sociales.

En la ‘mañanera’ de López Obrador, la funcionaria dijo que no se llevó a cabo ningún evento de este tipo en el emblemático recinto de la capital del país; sin embargo, precisó que sí se realizó un concierto que estaba adecuadamente planeado.

Frausto negó los señalamientos donde se aseguró que se trató de una celebración para honrar a Naasón Joaquín García; asimismo, dijo que existe documentación que prueba que Bellas Artes rechazó de forma tajante la celebración del homenaje para el líder de la congregación La Luz del Mundo.

“Se celebró el convenio con el Senado donde no existe ninguna solicitud para llevar a cabo algún evento de carácter religioso, no se llevó a cabo ningún evento de esta categoría. El Senado pidió rendir un homenaje al líder de La Luz del Mundo, mismo que fue negado por Bellas Artes, repito, no hubo ningún homenaje religioso ni de culto alguno”, aclaró.