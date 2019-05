Joe Biden, un imbécil obsesionado con el poder: Corea del Norte

Corea del Norte respondió con fuerza a las declaraciones que lanzó el aspirante a la Presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, Joe Biden, quien tundió previamente al jefe máximo del país asiático, Kim Jong-un.

El Gobierno de Corea del Norte externó su molestia horas después de que Biden, quien fue vicepresidente durante la gestión de Barack Obama, acusara a la administración de Donald Trump de sentarse a negociar con tiranos, para después citar a líderes mundiales como el máximo líder norcoreano.

En respuesta difundida por la agencia estatal de noticias KCNA, el régimen de Kim Jong-un contestó el golpe tras afirmar que Biden incurrió en una “grave provocación políticamente motivada”, contra la nación peninsular.

It’s time we pick our heads up, come together, and remember our best days are still ahead. #TeamJoe pic.twitter.com/Ke9vCO1aBD — Joe Biden (@JoeBiden) 18 de mayo de 2019