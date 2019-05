Kit Harington defiende a Daenerys en el final de 'Game of Thrones'

El final de Game of Thrones sigue dando de qué hablar, y no solo su capítulo final, sino toda la octava temporada, que para muchos de sus seguidores no estuvo a la altura de las etapas pasadas.

Mucho de lo que se ha criticado es el destino de sus personajes, presentados de una manera al inicio de la serie y habiendo cambiado para el desenlace.

Un ejemplo de ello es Daenerys Targaryen, interpretada por Emilia Clarke, quien fue duramente criticada en el penúltimo episodio por la actitud que toma ante determinada situación.

En este sentido, el actor Kit Harington, Jon Snow en la serie, defendió a la que fue su último amor en la pantalla chica, incluso culpando a los fanáticos de la interpretación de Daenerys y sus acciones.

“Creo que va a dividir. Pero si repasas su historia desde el principio, ha hecho cosas terribles. Crucifica a gente. Quema a la gente viva. Esto se ha ido construyendo. Así que tenemos que decir a los espectadores: También se están engañando. Sabían que algo estaba mal. Son culpables, también la animaron", explicó a Entertainment Weekly.

Sobre el final de la serie, y en lo particular, la trama de los personajes de Jon y Daenerys, Harington reconoce que es una tragedia.