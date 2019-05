Donald Trump, muy decepcionado de México por la migración

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció estar muy decepcionado del gobierno federal de México porque su trabajo no ha podido evitar la migración ilegal de su país.

Mediante su cuenta de Twitter, el mandatario norteamericano prometió que a la brevedad tendrá una respuesta respecto a lo que consideró una actitud pasiva por parte del gobierno de México.

I am very disappointed that Mexico is doing virtually nothing to stop illegal immigrants from coming to our Southern Border where everyone knows that because of the Democrats, our Immigration Laws are totally flawed & broken... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de mayo de 2019

Al mismo tiempo, fiel a su estilo, Donald Trump culpo a los demócratas en el Congreso de Estados Unidos por no trabajar en leyes migratorias más estrictas.

...Mexico’s attitude is that people from other countries, including Mexico, should have the right to flow into the U.S. & that U.S. taxpayers should be responsible for the tremendous costs associated w/this illegal migration. Mexico is wrong and I will soon be giving a response! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de mayo de 2019