Robledo descarta investigación por evento religioso en Bellas Artes

Luego de que la semana pasada se realizó un evento religioso de la Iglesia de la Luz del Mundo en el Palacio de Bellas Artes, diversos sectores han pedido una investigación al respecto.

Sin embargo, el subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo Aburto, descartó que se vaya a indagar cómo se otorgó el permiso para el evento en el Palacio de Bellas Artes.

El funcionario público explicó que no tienen facultad específica para el uso de espacios públicos, por lo que corresponderá al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) llevar a cabo las investigaciones necesarias.

“No fue un culto propiamente, no se ofició un culto religioso, que es lo que está regulado y está en la Constitución. Si hubo un concierto vinculado a, pues tendrá que ser Bellas Artes quien determine, en este caso la Secretaría de Cultura, si fue adecuado o no. Lo que sí sabemos es que no fue un culto religioso, como propiamente lo establece la Constitución”, apuntó.