Carlos Vela, ¿adiós definitivo de la Selección Mexicana?

A sus 30 años de edad, el delantero mexicano Carlos Vela es uno de los mejores jugadores nacionales en la actualidad, brillando con luz propia en Los Ángeles FC de la MLS.

Sin embargo, no fue suficiente para que Gerardo Martino, seleccionador nacional, lo convocara para disputar la Copa Oro 2019, aunque todo indica que fue por deseo del mismo Vela.

Vela confesó que con él, el Tri no logró algo relevante, minimizando lo que puede aportar en la Selección Mexicana e incluso dio a entender que su ausencia será definitiva al imaginarse fuera de Catar 2022.

“Yo ya he tenido mis procesos, he tenido mis oportunidades, he jugado muchos partidos con la Selección y tampoco pasó nada extraordinario jugando Carlos Vela, creo que también hay que darle oportunidad a más gente, hay jugadores jóvenes que seguramente llegarán mejor al Mundial porque yo voy a tener 34 años y tampoco le veo el problema que yo no esté”, expresó el jugador más valioso de la MLS.