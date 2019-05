Theresa May abre la posibilidad de un segundo referéndum sobre el Brexit

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, lanzó un anuncio que convulsionó Europa. La lideresa del Gobierno británico señaló que es posible celebrar una cuarta votación para destrabar el tema del Brexit, después de que el Parlamento no aprobara el acuerdo previamente alcanzado con Bruselas.

May propuso que se lleve a cabo una nueva votación en la instancia legislativa de Reino Unido, pero esta vez incluyendo la opción de un segundo referéndum y una unión aduanera temporal con el bloque comunitario.

La Primera Ministra de Reino Unido advirtió que la ley del Brexit se someterá nuevamente a votación el próximo mes de junio en la Cámara de los Comunes. En esta ocasión, contemplará los cambios antes mencionados para que los diputados tengan mayores opciones de expresar cuál es su auténtico deseo.

