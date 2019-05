QUÉPASA: 'No trato con empleados', le dice Noroña a trabajador de Twitter

El diputado federal Gerardo Fernández Noroña estalló por el bloqueo temporal de su cuenta de Twitter, razón por las que decidió trasladarse hasta las oficinas de la red social en la capital del país para exigir que le permita nuevamente el acceso y vuelva a estar disponible en la plataforma.

A través de su cuenta de Facebook, el legislador federal dijo que su cuenta no fue liberada después del plazo en el que debía volver a estar en línea, por lo que decidió visitar las oficinas de la compañía en México para presentar su queja.

A través de las redes sociales, se difundió un video en el que el diputado Gerardo Fernández Noroña encara a un trabajador de Twitter, quien le pregunta de forma insistente cuál es el motivo de su visita a las oficinas.

#Noroña @fernandeznorona Siempre acusa de clasistas a quienes lo increpan con fundamentos y argumentos válidos. Pero, ¿no es clasismo tratar de denigrar a un "empleado" porque no se trata del dueño? "no trato con empleados". Das asco #LadyPeje pic.twitter.com/lvbU8bf6Nk — NoMeLlamoJavier???? (@AndoChido_) 21 de mayo de 2019

Sin embargo, esta insistencia del empleado de la red social terminó por enfadarle y le pidió que no se portara como su fuera el dueño de Twitter, sino que trajera al verdadero jefe porque él no “hablaba con empleados”.

Aunque solo fue un fragmento el que se filtró en las redes sociales, varios internautas criticaron la postura y conducta de Fernández Noroña, especialmente, la parte donde da a entender que no fue al lugar para hablar con empleados que no tienen alta jerarquía.

“Vengo a hacer una protesta, si a ti no te gusta porque eres un empleado que piensas que te van a descontar de tu salario (…) Entonces no te pongas como si fueras el dueño, eres un empleado (…) Cuando venga el dueño, me avisas, yo no trato con empleados”, le espetó.