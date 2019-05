QUÉPASA: Estilista llama 'rancherita' a Galilea Montijo

El estilista Daniel Urquiza, conocido en el medio del espectáculo, se fue sin piedad contra Galilea Montijo, una de las conductoras más cotizadas de la televisión mexicana en la actualidad. El profesional de la belleza la tundió duro tras considerar que la presentadora de Hoy perdió la sencillez de sus inicios.

En entrevista para el canal de Mara Patricia Castañeda en Youtube, Urquiza no se midió en las ofensas contra la estelar del programa matutino de Televisa, y le recordó que lleva la vida que lleva gracias a que el público sintoniza sus programas.

“Las actitudes de Galilea, por ejemplo, mamona, que por ejemplo van en la calle y no quieren dar autógrafos y eso. ¿Cómo vas a salir con una patada en la calle de que, si te dicen una foto, ‘ay no, ahorita no’, ¿cómo no? Es parte de tu trabajo, es parte de tu ingreso”, dijo, en declaraciones recogidas por TV Notas.