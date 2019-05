Juntan firmas para que Robert Pattinson no sea Batman

La mayoría de los fans de DC Comics considera que Robert Pattinson no debe convertirse en el nuevo Batman, especialmente, después de lo hecho por Ben Affleck en las películas anteriores. Desde que Variety filtró la noticia de su posible elección, los amantes del género pidieron no cometer semejante error.

Por ello, no debe sorprendernos que decidieran lanzar peticiones en la plataforma change.org para exigir a Warner Bros. y DC Comics que descarten a Pattinson para interpretar al Caballero Murciélago. Afirmaron que solo atentaría contra uno de los personajes más icónicos y emblemáticos de la franquicia.

“Warner Bros. no lo hagan. No elijan a Robert Pattinson como Batman (…) Detengan a Robert Pattinson para estelarizar The Batman de Matt Reeves y Warner Bros (…) Robert Pattinson como Batman apesta”, fueron algunas de las peticiones que se presentaron en el portal.