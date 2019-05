Atlas ha pedido su identidad: Francisco Ibarra

Francisco Ibarra, exdirectivo del Atlas, lamentó la situación del equipo tapatío tras anunciarse la venta del club al grupo Orlegi; señaló que los numerosos cambios que se han presentado en la institución han destrozado su identidad.

En una entrevista con Deportes en Claro, Ibarra consideró que no es positivo que se presenten tantos en cambios en un periodo breve, debido a que esto genera desestabilidad y no permite construir un proyecto a largo plazo.

“Realmente lo que no debió suceder es que salieron personajes de aquí de la ciudad. Hubo ofrecimientos para algunos nombres de la Asamblea, pero no se llegó a un acuerdo. El equipo llegó a una crisis que pienso que nunca debió suceder, porque a mí me tocaron cuatro años donde fueron tres semifinales y una final seguidas, y que esa última fue una derrota en penales”, declaró.