Quentin Tarantino solicita severa discreción para su nueva cinta

En una época donde la comunicación es inmediata las filtraciones se encuentran a la orden del día, esto puede ocasionar que una producción cinematográfica que ha tenido un largo proceso creativo se arruine antes de su estreno.

Casas productoras como Marvel y Lucasfilm apuestan por la expectación como principal medio de publicidad para sus cintas más anticipadas, con ello, aseguran la atención de su público que consume sus productos por el desconocimiento de sus tramas.

En este sentido y como uno de los mejores realizadores del momento, Quentin Tarantino solicitó a los primeros espectadores de su nueva película Upon a Time in Hollywood (2019) guardar discreción a toda costa, para no arruinar la experiencia al público que verá su filme posteriormente.

Upon a Time in Hollywood tiene un estreno previsto en cines comerciales para el próximo 26 de julio, sin embargo, Tarantino apresuró su fase de postproducción para presentar su décimo largometraje en la edición más reciente del Festival de Cannes.

De esta manera, los asistentes al evento fílmico más importante de Francia podrán ver Upon a Time in Hollywood de manera anticipada. Para esta fracción del público, es a quien Quentin Tarantino ha dirigido su más reciente mensaje.

“Amo el cine, tú amas el cine. Es un viaje para descubrir una historia por primera vez… Estoy emocionado de estar en Cannes para compartir Once Upon a Time in Hollywood con los espectadores del festival. El equipo y el elenco han trabajado muy duro para crear algo original y yo sólo pido que eviten revelar algo que pueda prevenir que audiencias futuras la disfruten de la misma manera”, escribió Tarantino a través de un comunicado.

Ya que los asistentes asiduos al Festival de Cannes son personas que suelen estar inmersas en la industria del cine, es poco probable que la solicitud del consagrado director no sea atendida. De cualquier manera, el umbral entre su presentación en Francia y su estreno mundial no es tan largo, solo habría que ser pacientes y no incitar a las filtraciones.