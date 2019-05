Avanza despenalización del aborto en Puebla

La diputada Rocío García Olmedo tiene lista una reforma al Código Penal del Estado de Puebla para disminuir las sanciones en contra de las mujeres que decidan abortar.

En entrevista, detalló que con esta propuesta se busca que las mujeres que decidan interrumpir su embarazo, por ejemplo, realicen trabajos comunitarios en lugar de ir a la cárcel.

“Se reforman diversos artículos que criminalizan a las mujeres cuando interrumpen un embarazo, lo equilibro con trabajos comunitarios y retiro conceptos como el de mala fama y algunos otros que están incluidos en el Código”.

Rocío García espera que este sea el primer paso en el Poder Legislativo para dejar de criminalizar a las mujeres.

A la par de esta reforma presentará una en materia de salud que tiene como objetivo fortalecer los programas de orientación sexual para evitar embarazos prematuros.

En esta propuesta se mantiene la pena en contra de quien obligue a una mujer, la cual es de 3 a 6 años de cárcel, aunque si hay violencia de por medio ésta será de 6 a 8 años de cárcel.

En el artículo 342 se reduce la sanción de seis meses a un año de prisión, por tres a seis meses de cárcel o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad en contra de la mujer que voluntariamente practique un aborto.

Es importante destacar que el actual Código Penal establece que el aborto no será sancionable, cuando éste se presente bajo las cuatro circunstancias específicas que establece el artículo 343: Cuando sea causado solo por imprudencia de la mujer embarazada; cuando el embarazo sea el resultado de una violación; cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte, a juicio del médico que la asiste, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora; y cuando el aborto se deba a causas eugenésicas graves, según dictamen que previamente rendirán dos peritos médicos.

Será hasta la próxima semana cuando esta iniciativa se presente de manera formal ante el pleno del Congreso del Estado, para después ser enviada a comisiones donde deberá ser discutida y analizada.