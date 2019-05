Miembros de Queen no han recibido ganancias de 'Bohemian Rhapsody'

Una de las cintas protagonistas de la pasada temporada de premios fue Bohemian Rhapsody (2018), película biográfica inspirada en la agrupación británica Queen. Sin embargo, tras unas declaraciones de un miembro de la banda, éstos no han recibido ninguna ganancia por su colaboración en la cinta.

Fue el guitarrista de Queen, Brian May quien aseguró en entrevista durante un programa radiofónico de BBC Radio 2 que tanto él como Roger Taylor, baterista de la banda, no han ganado nada por su participación en Bohemian Rhapsody.

Es bien sabido que los dos integrantes de Queen estuvieron bastante activos en la realización del filme, tanto como asesores creativos como al momento de la recreación de escenas, pasajes y locaciones.

“Fue un largo trabajo de amor. Como doce años en desarrollo, supongo. Pensábamos que al final saldría bien y nos sentimos bien al respecto. Es como una película de un billón de dólares. Me reí el otro día, porque vi en el periódico que nos enriquecimos con esta película. Si lo supieran”, aseguró Brian May en entrevista.

De esta manera, el músico relató cómo recientemente tuvo un encuentro con su asesor financiero quien le confirmó que no ha recibido ninguna ganancia por regalías de Bohemian Rhapsody. Ya que Brian May solo trabajó como asesor creativo, no tiene derecho a ganancias después del estreno.

“Estuvimos con un contable el otro día y todavía no hemos ganado ni un penique por ella. ¿Qué tan exitosa debe ser una película para que ganes dinero? Hay tanta gente involucrada que las personas no se dan cuenta de todas las piezas que hay que encajar”, finalizó el músico.

Bohemian Rhapsody tiene en su palmarés cuatro Premios Oscar, dos BAFTA, dos Globos de Oro, un Premio SAG y diversos reconocimientos alrededor del mundo. Aunque la crítica especializada la recibió con opiniones divididas, el público pensó todo lo contrario, sus más de 903 millones de dólares en taquilla mundial son prueba de ello.